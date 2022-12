Dl Rave approvato alla Camera, scatta la ghigliottina e la protesta della minoranza

Sì definitivo dell'Aula della Camera al dl Rave. I voti a favore sono stati 183, 116 i no, un astenuto. Durante e dopo la votazione ci sono state vibranti proteste dai banchi dell'opposizione, ma alla fine la seduta è stata tolta: la prossima si terrà il 9 gennaio quando verrà discusso il decreto Aiuti quater. Si conclude così una maratona ostruzionistica iniziata martedì, quando il governo ha incassato la fiducia sul provvedimento, che ora deve andare al Quirinale per la promulgazione e la pubblicazione in extremis in Gazzetta Ufficiale.

