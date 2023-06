Catanzaro, arrestati 43 membri della n'drangheta grazie all'inchiesta dei Ros

Sirene accese e agenti pronti. Quarantatre persone sono indagate, a vario titolo, per vari reati, che vanno dall'associazione per delinquere di tipo mafioso e dall'associazione finalizzata alle truffe all'estorsione ed all'illecita concorrenza. L'operazione dei carabinieri del Ros è iniziata stamane per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale di Catanzaro, su richiesta della Dda.