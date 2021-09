Ecco il volto, ricostruito dopo anni di studi e lavori, del più vecchio esemplare di uomo di Neanderthal trovato in Olanda e ora esposto al Museo di Leiden. Lo scheletro da cui è partita la ricostruzioni risale a un intervallo che va da 70.000 a 50.000 anni fa. I ricercatori l’hanno definito: “The first Neanderthal in the Netherlands”, creando un gioco di parole con il termine che noi conosciamo come Paesi Bassi.