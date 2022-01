Quirinale, vertice Conte-Letta-Speranza: «Daremo al Paese un presidente autorevole»

E' terminato il vertice delle forze di sinistra per trovare un punto comune sul nome del prossimo presidente della Repubblica. Enrico Letta (PD), Giuseppe Conte (M5S) e Roberto Speranza (LeU), hanno rilasciato un tweet congiunto con il quale hanno comunicato l'esito del meeting: «Ottimo incontro. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere della responsabilità».

