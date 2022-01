Elezione Quirinale, Fratoianni: "Il nome giusto? Deve ancora uscire. Per ora solo tattica"

(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2022 "Credo che il nome per il Quirinale ancora non ci sia. Siamo ancora in ritardo. Il nome non è in campo al momento, c'è troppa tattica. Usciamo dalla tattica di Palazzo e costruiamo una connessione con il Paese" così il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev