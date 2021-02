Colpo d'occhio/ Seguire l’ordine alfabetico: una soluzione contro il caos

Portale telematico della Regione Lazio per prenotazione Vaccino versus Coronavirus riservato agli over Ottanta: pronti, via, a mezzogiorno. Sette minuti ed è subito flop. Centralino intasato, operatori affranti fino a una lenta, caracollante ripresa dei contatti. In 44mila ce l’hanno fatta ma si prevedono 400 mila richieste, spalmate nel trimestre. Noi, come si dice, disdegniamo la parte dei bastian contrari, quelli che si mettono sempre e comunque di traverso. L’assessorato alla Sanità, è chiaro, voleva partire in quarta, fare bella figura sulla tempistica, vantare una primazia sulle altre regioni: bene.

Ma, allora, si doveva mettere al riparo la macchina organizzativa da eventuali, probabili, possibili inciampi. E, invece, già dai primi passi ecco i tonfi al posto dei trionfi. Un rodaggio, una messa a punto, una prova in pista, quando la sfida è complessa e l’esperienza è poca, non si nega a nessuno e però i portali sono dispettosi e delicati: vanno trattati con competenza e oculatezza. Forse sarebbe bastato chiedere all’utenza di avviare le prenotazioni rispettando l’ordine alfabetico, oggi dalla A alla G, domani dalla H alla P e così via. Gli ultraottantenni sono soggetti fragili, deboli con molte urgenze e rivolgersi anche ai medici di famiglia che li conoscono potrebbe aiutare. Deluderli e fiaccarne la pazienza sarebbe imperdonabile. Poi c’è un dettaglio, piccolo ma di un certo peso: per vaccinare occorrono i vaccini. Vaccini disponibili, non virtuali.

