Edenred Primo Bilancio di Sostenibilità: welfare più responsabile

Giovedì 21 Ottobre 2021, 11:00

Edenred Italia si è affidata all’esperienza e alla creatività di Industree Communication Hub per realizzare il Primo Bilancio di Sostenibilità, l’inizio di un dialogo con tutto il suo ecosistema per valorizzare il percorso di sviluppo responsabile

Nell’ultimo periodo, caratterizzato da una situazione incerta e di grande cambiamento, Edenred ha continuato ad impegnarsi per sostenere tutto il suo ecosistema, agendo sulla base di tre pilastri chiave della strategia di CSR del Gruppo, chiamata “Ideal”: People per migliorare la qualità della vita, Planet per preservare l’ambiente e Progress per creare valore responsabilmente.

Edenred Italia ha l’obiettivo di continuare a dare evidenza alle sue scelte e politiche di responsabilità sociale con un piano di azioni che guarda al futuro. Nasce da qui la scelta dell’azienda di pubblicare il suo primo Bilancio di Sostenibilità: un progetto editoriale che vuole essere strumento di un dialogo continuo con gli stakeholders per un miglioramento costante nel processo di gestione dello sviluppo sostenibile. È al tempo stesso uno strumento di rendicontazione, redatto secondo i GRI (Global Reporting Iniziative) Sustainability Reporting Standards e il Modello SDG Compass, che mette in luce i risultati e il valore aggiunto prodotto nei contesti in cui Edenred Italia opera.

Industree Communication Hub ha affiancato Edenred Italia nello sviluppo del progetto, a partire dal titolo “Percorsi”. Industree Communication Hub ha curato inoltre l’editing, l’organizzazione dei contenuti e il progetto grafico del Bilancio di Sostenibilità . La sostenibilità è una strada che il Gruppo ha percorso fino ad oggi, realizzando iniziative e soluzioni in grado di promuovere il progresso sociale, la cultura della salute e del benessere, la sostenibilità ambientale e il consumo responsabile. Ma “Percorsi” rappresenta anche il punto di partenza di un cammino più consapevole e condiviso sui temi della sostenibilità e l’opportunità di condividere gli impegni di sviluppo per gli anni a venire, grazie al costante percorso di ascolto con i portatori di interesse con l’obiettivo di generare una crescita redditizia e sostenibile per tutti.

“Da anni Edenred si muove secondo principi e pratiche di Corporate Social Responsibility nel mondo. A livello di Gruppo, abbiamo anche comunicato il nostro obiettivo “Enrich Connections. For Good.”, ribadendo il nostro impegno a creare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder.” – dichiara Michele Riccardi, Direttore Risorse Umane & CSR di Edenred Italia – “Oggi ci assumiamo la responsabilità di dichiarare il nostro impegno anche a livello locale, per declinarlo al meglio sul tessuto italiano. Il nostro obiettivo è mettere al centro le persone e rispondere anche a tutte le nuove esigenze della new normality con soluzioni semplici e immediate, calibrate sulle loro necessità e su quelle dello sviluppo sostenibile dell’ecosistema in cui la nostra organizzazione opera”.

L'articolo Edenred Primo Bilancio di Sostenibilità: welfare più responsabile proviene da WeWelfare.