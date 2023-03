Superbonus 110, le novità confermate da cui ripartire. Restano i nodi cessione e crediti incagliati: oggi ultimo giorno per gli emendamenti

Dopo lo choc del blocco improvviso alle cessioni dei bonus casa, i correttivi al decreto 11/2023 prendono forma. Restano ancora diversi problemi da risolvere, ma oggi – quando la commissione Finanze della Camera darà il voto decisivo – si ripartirà da otto punti fermi già approvati giovedì scorso. Poi, mercoledì 29, la discussione si sposterà nell’Aula di Montecitorio. Le modifiche, innanzitutto, tendono una mano ai contribuenti rimasti spiazzati dal decreto.

«Oggi è l'ultimo giorno per gli emendamenti» al decreto superbonus «e speriamo di dare risposte risolutive. Io sono assolutamente favorevole al sistema delle detrazioni: 5, 10 anche 20 anni. Il principio è che non si debba passare necessariamente dal sistema della cessione che è fallito e che ha mandato in tilt il sistema delle banche e di chi devono acquistare». Così il ministro dell'Economia Giorgetti. Si va verso l'allungamento della possibilità di detrarre? «Ho visto polemiche, ma come governo penso sia una cosa giusta per i cittadini e che non comporti problemi per la finanza pubblica. Quindi perché no? Anzi assolutamente sì».