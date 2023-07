Salvini e la pace fiscale, condono per chi ha debiti fino a 30mila euro. Il piano del ministro per 15 milioni di italiani

Una grande e definitiva pace fiscale. La chiede il vicepremier Matteo Salvini. «Una pace fiscale per chi ha fatto le dichiarazioni ma non è riuscito a versarle tutte è un vantaggio per lo Stato che incassa una marea di miliardi da usare per stipendi e pensioni e significa una liberazione per 15 milioni di persone». Lo ha ribadito Salvini al suo arrivo a Cagliari oggi.

Il vicepremier punta di nuovo sulla pace fiscale. E lo fa nel momento in cui il disegno di legge delega fiscale è sotto esame in Senato. Si va dalla detassazione di tredicesime e straordinari per finire al riordino delle tasse automobilistiche. Sono diverse le ipotesi allo studio. Ma vediamo cosa intende Salvini per pace fiscale.