a maglie sempre più larghe, capace di aprire le porte ad altri 5 milioni di contribuenti. Tanto da portare i fruitori oltre quota 25 milioni. L'allargamento della platea della dichiarazione dei redditi semplificata arriva con il decreto attuativo della Delega fiscale sulla semplificazione degli adempimenti voluta dal governo. Una premessa è d'obbligo: chi ha una partita Iva (anche se nel regime forfettario) come autonomo, imprenditore o professionista dovrà continuare a utilizzare il modello Redditi. Ma per chi non ha la partita Iva, il modello 730 diventerà lo strumento per dichiarare altri redditi, che finora non erano compresi nel modello. Un esempio su tutti: i redditi di natura finanziaria e di chi ha effettuato investimenti all'estero. Ma non solo, perché anche chi ha un sostituto d'imposta, che effettua rimborsi o conguagli, potrà avvalersi della possibilità di presentazione senza sostituto chiedendo alle Entrate il rimborso se spettante o pagando l'eventuale debito d'imposta.