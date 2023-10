Manovra, pensioni, Irpef, asili nido, statali, fringe benefit: cosa ha deciso il consiglio dei ministri

Manovra 2024. Dalle misure per il sostegno alla famiglia alla nuova Irpef. Dal taglio del canone Rai al ritorno dei fringe benefit. E poi le novità sulle pensioni e fondi per 7 miliardi per il rinnovo del contratto degli statali.

Ecco tutti i provvedimenti contenuti nella legge di bilancio 2024 approvata dal consiglio dei ministri e presentata in conferenza stampa a Palazzo Chigi, tra gli altri, dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Irpef, tre aliquote nel 2024: no tax area, taglio detrazioni e flat tax per gli autonomi. Cosa cambia