Una nuova proposta di legge (già presentata il 13 ottobre 2022) si sta nuovamente discutendo in Camera dei Deputati. Il nuovo emendamento in arrivo riguarda il Bonus per i matrimoni religiosi che mira ad aiutare le coppie under 35 dal lato economico e non solo. Scopriamo insieme cosa è e a chi spetta.

Superbonus, nuovo decreto testo completo: multa da 10mila euro senza informazioni su interventi già avviati