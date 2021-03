30 Marzo 2021









Il Tesoro ha incassato oggi 8,5 miliardi di euro nell'asta di medio-lungo termine di fine mese. Sono stati offerti 4 miliardi di BTP a 5 anni, a fronte di una domanda di 5,3 miliardi, con un tasso di copertura di 1,33.

Collocati anche 3 miliardi di BTP a 10 anni, rispetto ad una comanda di 4,23 miliardi e con un book-to-bill ratio di 1,42, e 1,5 miliardi di CCTeu, che hanno incontrato una domanda di 2,5 miliardi (rapporto copertura a 1,68).

Rendimenti in calo per la scadenza più breve a 5 anni allo 0,05% (-6 punti base rispetto alla precedente asta), mentre risultano in crescita per i decennali allo 0,72%. Il rendimento di assegnazione del CCTeu è stato pari a -0,08%.