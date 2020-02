Interpump balza con giudizi positivi analisti su conti

Ultimo aggiornamento: 20:53

(Teleborsa) - Grande giornata per, che nel pomeriggio ha subito una decisa accelerazione,Il titolo viene galvanizzato dai, dopo i solidi risultati annunciati la scorsa settimana. Kepler Cheuvreux ed Equita hanno migliorato entrambe il giudizio a Buy, con rialzo del Target Price rispettivamente a 33,50 e 33 euro. Anche mediobanca ha migliorato l'indicazione di prezzo a 31,50 euro, con conferma di giudizio Outperform, mentre banca Akros ribadisce un Accumulate con prezzo obiettivo di 34,30 euro.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del costruttore di pompe ad alta pressione più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Star. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'esame di breve periodo di Interpump classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 32,47 Euro e primo supporto individuato a 30,41. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 34,53.