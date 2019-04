Il Sole 24 Ore corre sul "Buy" di Banca Akros

Ultimo aggiornamento: 15:24

(Teleborsa) - Brilla il Sole 24 Ore, che passa di mano con un aumento del 10%. A sostenere il titolo che oggi corre in Borsa concorre un giudizio "Buy" di banca Akros, che ha anche indicato un prezzo obiettivo di 0,85 euro per azione.Il broker, valutando che il titolo tratta a sconto di oltre il 20% rispetto ai titoli italiani del comparto, ha sottolineato che il gruppo editoriale controllato da Confindustria "sta venendo fuori dalla peggiore crisi della sua storia" e che le misure finanziarie ed operative messe in atto dal nuovo management hanno determinato una inversione di rotta della gestione. Per questo, Banca Akros ritiene che il gruppo riuscirà a migliorare la profittabilità anche nei prossimi anno a dispetto del persistere di condizioni di mercato difficili.A livello comparativo su base settimanale, il trend del Sole 24 Ore evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il Sole 24 Ore rispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo del Sole 24 Ore mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,614 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,56. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,668.