Btp Italia: da investitori istituzionali domestici sottoscritto il 76%

(Teleborsa) - La Seconda Fase del collocamento del Btp Italia riservata agli investitori istituzionali "ha visto una presenza predominante di investitori domestici, che ne hanno sottoscritto circa il 76%". Lo precisa il Mef in una nota sottolineando che "il restante 24% dell'emissione è stato sottoscritto da investitori esteri".



Tra gli investitori esteri - continua il Mef - la quota più rilevante, pari al 16%, è stata collocata in Europa, in particolare nel Regno Unito (circa l'8%), nei Paesi nordici (circa il 3%), in Francia e Germania (circa il 3%) e presso altri paesi europei (circa il 2%).



Il restante 8% dell'emissione della Seconda Fase è stato collocato presso investitori mediorientali (circa il 5%) e statunitensi (circa il 3%). Ultimo aggiornamento: 18:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA