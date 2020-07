Wiit sigla estensione contratto da 4,8 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Wiit società tecnologica quotata all'AIM Italia, ha firmatoesistente con uno dei leader italiani di mercato a livello mondiale nel settore del lusso, per un valore complessivo di circaLa società ha riconfermato la sua fiducia in WIIT, estendendo il contratto esistente, attraverso un accordo pluriennale per i servizi relativi alla gestione degli ambienti critici del Gruppo.on un supporto attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24 e hanno l'obiettivo di garantire la fruibilità e la continuità dei principali processi di business e dei processi di vendita multicanale attraverso un modello di gestione strutturato e resiliente e a tecnologie Hybrid Cloud in grado di garantire la scalabilità necessaria a supportare la crescita futura in modo rapido e sicuro.