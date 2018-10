Wall Street si muove a piccoli passi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Piccoli passi in avanti perMentre continua la, con Netflix che, ieri a mercati chiusi, ha annunciato i conti dal, c'è stato un calo a settembre sia dell'apertura dei cantieri che dei permessi edilizi di settembre.Nessuna variazione significativa per il Dow Jones che lima dello 0,06%. Sulla stessa linea, incolore lo S&P-500 che continua la seduta in rialzo dello 0,14%. Stessa intonazione per il Nasdaq 100 (+0,10%).Al top tra i, Goldman Sachs (+2,98%), Johnson & Johnson (+2,23%), McDonald's (+1,99%) e Travelers Company (+1,83%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su IBM, che prosegue le contrattazioni a -6,32%. Lettera su Home Depot, che registra un importante calo del 3,91%. Sotto pressione United Health, che accusa un calo dell'1,82%. Scivola Nike, con un netto svantaggio dell'1,15%.Tra idelNetflix (+3,71%), Mercadolibre (+3,29%), American Airlines (+3,19%) e Ctrip.Com International (+2,35%). Le peggiori performance, invece, si registrano su O'Reilly Automotive, che ottiene -3,99%. Affonda Jd.Com, con un ribasso del 3,49%. Crolla Tesla Motors, con una flessione del 2,62%. Vendite a piene mani su Ross Stores, che soffre un decremento del 2,18%.