Verso la continuità territoriale all'Aeroporto di Trapani

(Teleborsa) - Completato il percorso istituzionale per l'avvio dellai. L'ultima e decisiva conferenza di servizi, con esito positivo, si è svolta ieri al dipartimento Infrastrutture della Regione siciliana. Adesso si attende soltanto la procedura di gara.Lo ha comunicato il presidente diche con il responsabile amministrazione e finanza della società di gestione, Dario Sorbello, ha preso parte, ieri mattina, al dipartimento Infrastrutture della Regione siciliana, all'ultima conferenza di servizi propedeutica all'attivazione della Continuità territoriale. Presenti l'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Marco Falcone, il Comune di Trapani rappresentato dall'assessore al Commercio e attività economiche, Andreana Maria Patti e una rappresentanza del ministero dei Trasporti.La documentazione relativa alla conferenza di servizi che ha dato esito positivo alla Continuità territoriale verrà trasmessa alla Commissione europea che procederà con la pubblicazione dell'informativa comunitaria e, quindi, del bando per il tramite di Enac.Le rotte onerate, per cui il primo Governo Conte ha già stanziato 36 milioni di euro, per il triennio 2020-2022, andranno da Trapani a Napoli, Brindisi, Ancona Perugia, Parma e Trieste.