Vendite a piene mani su Roblox dopo calo utenti attivi

(Teleborsa) - Seduta drammatica per Roblox, che si posiziona a 82,28 con una discesa dell'8,38%.



La società, quotata al NYSE che progetta e sviluppa una vasta gamma di giochi di ruolo online, ha diffuso risultati deludenti per le sue metriche fondamentali nel mese di maggio 2021. In particolare, un calo degli utenti attivi giornalieri (DAU) rispetto al mese precedente.



Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 79,3 e successiva a 76,32. Resistenza a 92,38.