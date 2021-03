© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il colosso farmaceuticoaiuterà il rivalenella produzione del suo vaccino contro la Covid-19. L'accordo, inusuale per due concorrenti diretti, è stato propiziato dall', in un tentativo di accelerare la campagna vaccinale nel Paese, visto anche il diffondersi delle varianti.A gennaio Merck & Co si era tirata fuori dalla gara per la realizzazione di un potenziale vaccino contro il nuovo coronavirus, a causa di una "deludente risposta immunitaria" offerta dai suoi due aspiranti vaccini. Secondo quanto riporta la stampa americana, dovrebbe essere lo stesso Presidentead annunciare l'accordo.I funzionari delle amministrazioni Trump e Biden, secondo il New York Times, avevano già considerato di arruolare Merck & Co nella produzione di vaccini sviluppati da Pfizer e Johnson & Johnson. L'accordo si è concretizzato nei confronti della seconda, che èdel suo vaccino, anche se i vertici dell'azienda hanno affermato che si aspettano di recuperare nei prossimi mesi.Sicuramente Merck & Co non partirà immediatamente con la produzione del vaccino Johnson & Johnson, in quanto ci vorrannoper convertire le sue strutture. In base all'accordo, Merck & Co dedicheràalla produzione del vaccino: uno si occuperà dell'infialamento, ovvero della fase finale del processo, mentre l'altro produrrà la sostanza farmacologica, ovvero il vaccino stesso.