Usa, ultimo confronto tv tra Biden-Trump: questa volta niente caos

(Teleborsa) - Dopo il caos del primo, unall'insegna della moderazione. I candidati alla presidenza degli Stati Uniti,, sono tornati ad affrontarsi a quasi un mese dal primo disastroso confronto televisivo con toni completamente diversi.Sebbene i contenuti siano risultati essere gli stessi del primo incontro – risposta alla pandemia da, interferenze straniere, immigrazione, rapporti con i movimenti civili per l'uguaglianza come– il confronto è stato serrato ma educato, nel pieno rispetto reciproco. Anche il presidente Trump, che un mese fa era sembrato incontrollabile e arrogante, è arrivato al dibattito con una strategia e ha mostrato un approccio decisamente più pacato. Bene anche la giornalistadella rete NBC, che ha tenuto il dibattito sotto controllo."Un presidente responsabile di tante morti non può rimanere al potere – duro l'attacco di Biden sulla risposta dellaal Covid-19 – il presidente Trump ha mentito e mente al paese", che ha assicurato di voler fermare il virus, non il Paese, e ha sottolineato la necessità di introdurre e rispettare misure standard, l'utilizzo massiccio della mascherina e il distanziamento sociale. Alla proposta di introdurre ilper separare i tavoli ai ristoranti, Trump ha risposto: "New York è una città fantasma, il plexiglass nei ristoranti non è la risposta, la cura non può essere peggiore del problema". Il presidente Trump non ha fatto nessun passo indietro sulla sua gestione dellanegli Stati Uniti.Altro punto toccato dal dibattito è stato quindi quello dellae dell', la riforma sanitaria realizzata dall'ultima amministrazione democratica e fortemente contrastata da Donald Trump. Biden ha lanciato la sua proposta, la:"una Obamacare più un opzione pubblica", ha spiegato l'ex vicepresidente.