USA e Cina ancora ai ferri corti su commercio chip Nvidia e AMD

(Teleborsa) -per la questione dell'indipendenza di Taiwan e della supremazia commerciale, militare e tecnologica. L'ultimo atto di una vicenda che assilla da tempo il settore tecnologico coinvolge i produttori di chip, che si sono visti intimare ilI funzionari statunitensi hanno detto, l'A100 e l'H100, progettati per accelerare le attività di apprendimento automatico.si è vista vietare l'esportazione dei suoiMI250 in Cina, ma la società ritiene che i suoi chip MI100 non saranno interessati.Il divieto è stato formalmente imposto dalle autorità statunitensi perche questo genere di prodotti possano essereo siano. Al centro della questione però ricade anche il futuro di Taiwan dove t ali chip sono prodotti.Il divieto di export di questi chip ad alte prestazionialle società cinesi la possibilità di svolgere a costi contenuti il ??tipo di elaborazione avanzata utilizzata per iled altre attività. Per le aziende statunitensi il danno è soprattutto economico: Nvidia ha vendite per 400 milioni di dollari nell'ultimo trimestre in Cina.Il titolo Nvidia co9la a picco dell'11,5% al Nasdaq a 133,56 dollari, mentre la rivale AMD cede quasi il 7% 78,94 USD.