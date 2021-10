USA, approvata norma per evitare "shutdown" Governo

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Semaforo verde di Senato e Camera Usa, in via bipartisan, al disegno di legge che evita lo shutdown del Governo. Nell'ultimo giorno dell'anno fiscale, trovata, dunque, la quadra per evitare la paralisi delle attività federali.







Il voto della Camera segue l'approvazione al Senato, ottenuta con 65 favorevoli e 35 contrari. Il testo è già finito sulla scrivania del Presidente Joe Biden per la firma.



Oltre a finanziare il Governo, il disegno di legge provvisorio "fornirà finanziamenti per aiutare a reinsediare i rifugiati afghani e fornire aiuti in caso di calamità per gli americani colpiti da tempeste e incendi", ha precisato il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer.



Il testo prevede, infatti, 28,6 miliardi di dollari di aiuti legati ai disastri ambientali e 6,3 miliardi di sostegno agli evacuati afghani.



In una prima fase, i democratici avevano tentativo di aggiungere alla legge la sospensione del tetto del debito, scontrandosi però con il muro dei repubblicani che si erano rifiutati di votarlo. Una volta tolta dal tavolo la spinosa questione, è arrivata, sul filo di lana, l'intesa.