Unioncamere, boom di ristoranti: 30mila in più in 8 anni

(Teleborsa) - Avanza a grandi passi laLo testimonia ilnegli ultimi otto anni, con oltrein più attive nel settore. Lo dice Unioncamere. In questo periodo "il numero delle aziende di ristorazione iscritte alle Camere di commercio è, che corrisponde a una media annua delL'analisi Unioncamere-InfoCamere sui dati del Registro delle imprese italiane osserva il periodo tra il 31 marzo 2011 e il 31 marzo 2019 e le imprese con attività nel settore della ristorazione con somministrazione. Alla fine di marzo di quest'anno, rileva l'istituzione guidata da Carlo Sangalli, le imprese del settore hanno raggiuntoI protagonisti di questo universo "vannoA riprova della grande articolazione del comparto, i dati certificano una suddivisione sostanzialmente paritaria delle aziende tra società di capitale (il 32,6% del totale del totale), società di persone (il 31,7%) e imprese individuali (il 34,4%).da "under 35" e da stranieri (rispettivamente 11,9% e l'11,5% del totale)".Nel periodo esaminato "Delle oltre 30mila realtà in più rilevate a marzo 2019, ilper un aumento pari al 66% di quello complessivo".- La vivacità maggiore si osserva in"dove tra il 2011 e il 2019 si è registrata una crescita del(2.847 imprese in più),(+39,8% corrispondenti a 3.661 realtà in più) e(+37,3% equivalente a 4.743 operatori in più). Lapur assente dai primi posti della classifica della crescita, è la regione italiana con il maggior numero di ristoranti (20mila) e il saldo più elevato in valore assoluto (+4.777 imprese) negli otto anni considerati".Tra le province, spiccanel numero degli operatori, pari a un ritmo del