Unioncamere: 432mila le imprese italiane green

(Teleborsa) - Oltre, con investimenti già effettuati nel periodo 2015-2018 o investimenti futuri entro la fine del 2019 in prodotti e tecnologie ecologiche per ridurre l'impatto ambientale, risparmiare energia e contenere le emissioni di CO2.È il dato che emerge dal rapporto, presso la sede di Unioncamere, da Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola e Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere, alla presenza di Andrea Di Stefano, responsabile Progetti Speciali Novamont, Giorgio Quagliuolo, presidente Conai, e ha coordinato i lavori Fabio Renzi, segretario generale della Fondazione Symbola.Secondo il rapporto,, il, ha dato una svolta green alla produzione,delle imprese in chiave ecologica.In occasione dei dieci anni del Rapporto GreenItaly, lo studio ha sottolineato la corsa verso il green del sistema imprenditoriale italiano con uno studio su oltre 300 storie di economia circolare.Il trend si conferma anche per quest'anno: negli ultimi mesi quasi 300mila aziende hanno investito, o intendono farlo entro dicembre, sulla sostenibilità e l'efficienza,, con una quota che raggiunge un valore pari a 21,5%, corrispondente a un valore assoluto di quasi 300mila imprese e di 7,2 punti superiore a quanto registrato nel 2011.