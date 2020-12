© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Èdi quasi 10 volte laa causa della pandemia da Covid: nei primi nove mesi di quest'anno il buco nei conti statali si è allargato al ritmo di, mentre nel 2019 la media mensile era stata pari a 2,4 miliardi, secondo il centro studi di Unimpresa. Da gennaio a settembre 2020, il, con un incremento del 7,2%. Valori che rappresentano multipli rispetto a quelli del 2019, quando il debito è salito di 29 miliardi (+1,2%).: l'esecutivo ha l'aggravante di aver utilizzato male le risorse finanziarie derivanti dal deficit aggiuntivo. Il prossimo decennio, in assenza di una crescita economica robusta, capace di riportare in equilibrio i conti pubblici, sarà disastroso - ha commentato il- Le nostre imprese continueranno a fallire, l'occupazione crollerà e, a quel punto, ci piomberanno addosso manovre correttive dolorosissime, con tagli dissennati ai servizi pubblici e alla spesa pensionistica".Secondo l'analisi di Unimpresa, basata su dati della Banca d'Italia, nel 2020 il debito pubblico è salito di 173 miliardi nell'arco di nove mesi (+7,2%), arrivando a, con una crescita media mensile di 19,2 miliardi. A fine 2019, il debito si era attestato a 2.409 miliardi:con una salita media mensile di 2,4 miliardi. A fine 2018, il debito era di 2.380, nel 2017 di 2.329 miliardi e nel 2016 di 2.285 miliardi.L'esplosione è legata alla necessità del governo di reperire rapidamente risorse aggiuntive per far fronte alle conseguenze dell'emergenza economica cagionata dal Covid-19: ilsi è concentrato nei mesi di(36 miliardi),(41 miliardi),(20 miliardi) e(30 miliardi), mentre ad agosto (18 miliardi) e a settembre (4 miliardi) la corsa è rallentata.