Unieuro, ricavi preliminari da record nel 2018

(Teleborsa) - Si è riunito in data odierna (15 marzo 2019, per esaminare i ricavi consolidati preliminari e alcuni altri dati non definitivi, il Consiglio di Amministrazione di Unieuro.Da quanto reso noto dalla società isi sarebbero attestati arispetto ai 1.873,8 milioni dell'anno precedente.Questo risultato porta lanon più soloper quantità di punti vendita e redditività maL'incremento del valore ha beneficiato sia delle azioni di crescita interna ed esterna, sia dell'andamento favorevole del secondo semestre dell'esercizio, contraddistinto dall'ottima performance del Black Friday., AD del gruppo, ha commentato il successo registrato ricordando gli albori di Unieuro. "Quando nel 2005 prese il via il nostro cammino di crescita, l'azienda fatturava circa 300 milioni di euro con una ventina di negozi e una manciata di affiliati. In quattordici anni, grande a decine di aperture, innumerevoli acquisizioni e senza mai chiedere risorse agli azionisti, abbiamo tagliato un traguardo storico e guadagnato la leadership di mercato anche in termini di ricavi. Vogliamo celebrare questa notizia presentando agli azionisti risultati reddituali in ulteriore crescita e proponendo un dividendo in linea con le loro aspettative".Nuovo record di, che raggiungono idi Euro. L'Ebitda Adjustedrispetto ai 68,9 milioni di euro del 2017.Invariato il titolo a Piazza Affari.