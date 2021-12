Unicredit sottoscrive minibond sostenibile di Cantine Ermes

(Teleborsa) - UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario da 3 milioni di euro, di durata pari a 7 anni, emesso da Cantine Ermes e con garanzia SACE.

L'operazione - spiega una nota - rientra nel "Bond Food Mezzogiorno", il primo programma di emissione di minibond lanciato da UniCredit e SACE per finanziare i piani di sviluppo di medio-lungo termine legati alla crescita sostenibile e internazionale delle imprese del Sud appartenenti al settore agroalimentare.

Cantine Ermes, Società Cooperativa Agricola fondata in Sicilia nel 1998, è cresciuta fino ad operare, oggi, su tre regioni: Sicilia, Veneto e Puglia. L'azienda conta circa 12.648 ettari vitati di cui quasi un terzo coltivato in biologico. La Cooperativa, con il minibond di 3 milioni di euro con garanzia SACE, si è data obiettivi sia ambientali, volti a garantire un approvvigionamento di energia elettrica interamente da fonti rinnovabili anche attraverso l'implementazione di impianti fotovoltaici sui propri siti, che sociali con riferimento alla formazione ai soci della Cooperativa su pratiche agricole e di business sostenibili e alla pubblicazione di un Manifesto di Sostenibilità contenente i principi di generazione di valore sociale e ambientale condivisi. La Cooperativa fattura già poco meno di 100 milioni di euro riconoscendo alle uve con ferite dai soci una quota superiore al 50% del valore della produzione creata, valore che viene realizzato attraverso la

distribuzione dei suoi vini in circa 25 diverse nazioni nel mondo.



Cantine Ermes ha scelto Nativa, Regenerative Design Company e prima Società Benefit e B Corp in Europa, in qualità di Sustainability Advisor per un affiancamento nella misura del proprio impatto sociale e ambientale, nell'identificazione delle direzioni di evoluzione in ambito ESG e nella definizione degli obiettivi di sostenibilità prefissati al momento dell'emissione. All'azienda emittente verrà riconosciuta da UniCredit una premialità nella forma di una riduzione del tasso cedolare al raggiungimento di tali obiettivi.

"Con il Bond Food Mezzogiorno - ha dichiarato Salvatore Malandrino, Responsabile Sicilia di UniCredit Italia - abbiamo lanciato una iniziativa dedicata all'agroalimentare perché il settore gioca un ruolo importante per la ripartenza di quest'area del Paese. La sostenibilità è ormai un driver irrinunciabile per la crescita delle aziende e la loro competitività nei mercati e UniCredit ne ha fatto un elemento chiave del proprio modello di business. Questo intervento ci consente, con una forma di finanziamento alternativa come i minibond, di sostenere i progetti di investimento e innovazione di Cantine Ermes. Confermiamo pertanto il nostro impegno a supporto dei piani di crescita delle aziende del territorio in cui operiamo".



"Il nostro intervento permetterà a Cantine Ermes di crescere sui mercati internazionali raggiungendo al tempo stesso obiettivi ambiziosi di sostenibilità ambientale e sociale, che renderanno il business più competitivo in Italia e nel mondo - ha spiegato Mario Melillo, Responsabile Mid Corporate Centro-Sud di SACE -. Il programma Bond Food Mezzogiorno dimostra ancora una volta l'impegno di SACE per lo sviluppo delle eccellenze e delle filiere strategiche del Mezzogiorno".



"I temi della sostenibilità - ha sottolineato il Presidente di Cantine Ermes, Rosario Di Maria - e non solo quella ambientale, sono stati e sono quelli che ispirano la nostra governance aziendale. Quest'ultima li ha sempre posti e li pone al centro della sua azione coniugandoli con la crescita delle dimensioni aziendali. Un risultato positivo non è mai un punto d'arrivo per l'azienda, ma solo uno stimolo a fare sempre di più e sempre meglio. Continuiamo ad impegnarci e lavorare al massimo a tutti i livelli: siamo relativamente giovani rispetto a molte delle altre grandi aziende vitivinicole italiane e, mentre puntiamo ad obiettivi nuovi, consolidiamo i risultati già ottenuti".