UniCredit, sostegno a privati e imprese danneggiati dal maltempo

(Teleborsa) - UniCredit conferma il proprio sostegno al territorio ed alle persone in cui opera. In seguito al maltempo che ha colpito nei giorni scorsi una vasta area delle Marche, provocando ingenti danni ai cittadini e alle imprese del territorio, l'istituto di piazza Gae Aulenti ha varato diversiche abbiano subito danni e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei Comuni interessati che siano stati danneggiati dall'evento.che hanno subìto danni a causa del maltempo; e il "Pacchetto nuovo credito alle imprese", con linea di finanziamenti chirografari/ipotecari a condizioni agevolate in favore di clienti imprese con sede legale/operativa nei Comuni colpiti dall'evento.