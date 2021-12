Ucraina, Biden telefona a Putin: USA e UE risponderanno in maniera risoluta in caso di invasione

(Teleborsa) - "Il presidente Biden ha chiesto alla Russia di allentare le tensioni con l'Ucraina". È quanto si legge in una nota della Casa Bianca che informa di una telefonata tra il presidente americano e il presidente russo, Vladimir Putin. Secondo quanto riferito nel comunicato, Biden "ha messo in chiaro che gli Usa e i suoi alleati e partner risponderanno in modo risoluto se la Russia invaderà ulteriormente l'Ucraina", ribadendo il suo sostegno per la diplomazia, !a cominciare dall'inizio del prossimo anno con il dialogo bilaterale sulla stabilità strategica, alla Nato, tramite il Consiglio Nato-Russia, e all'OCSE".

Il presidente americano ha infine "ribadito che progressi sostanziali in quei dialoghi possono avvenire solo in un ambiente di de-escalation piuttosto che di escalation".