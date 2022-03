Ucraina, banca russa Sberbank lascia il mercato europeo

Mercoledì 2 Marzo 2022, 09:15







(Teleborsa) - La banca russa Sberbank, sanzionata da UE e USA per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha annunciato l'uscita dalle attività sul mercato europeo. la decisione è stata presa dopo essere rimasta senza liquidità per alimentare i forti deflussi dalle sue filiali in Austria, Germania, Croazia ed Ungheria.



"Le nostre filiali hanno registrato abnormi prelievi in contanti e subito minacce alla sicurezza del personale e delle sedi" si legge in un comunicato riportato dall'agenzia Interfax.



(Foto: zinovskaya/123RF.COM)