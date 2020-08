UBI Banca, l'Ad Massiah preannuncia dimissioni. CdA prende atto successo OPAS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha annunciato che. Lo ha detto al termine del CdA chiamato ad approvare i positivi. Il manager ha anche commentato i risultati dell'OPAS, affermando che sono una "testimonianza" di come la qualità di UBI fosse "percepita anche e soprattutto all'esterno".Una nota di UBI conferma inoltre che il, prendendo atto dellanciata da Intesa Sanpaolo, ha deciso di "nelle mani dell'offerente rimanendo, se del caso, in carica peroperativa e gestionale nonché la corretta amministrazione della Banca fino all'assemblea di rinnovo degli organi".Auspicando "ladel Gruppo UBI all'interno del Gruppo ISP", il Consiglio ricorda che, nel tempo, "si è sempre adoperato per massimizzare il valore della Banca nell'interesse di tutti gli stakeholder, con grande attenzione al rispetto delle regole, e per assicurare a UBI un futuro di crescita coerente con la sua storia e con l'impegno dei suoi Dipendenti, valorizzandone il potenziale e il ruolo nell'economia italiana. Oggi si apre una fase nuova".