Twitter scivola a Wall Street. La UE mette in guardia Musk

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titolo Twitter esibendo una variazione percentuale negativa del 2,91% dopo che il CdA della società ha accettato l'OPA di Elon Musk. Il numero uno di Tesla ha offerto 44 miliardi di dollari, 54,20 dollari per azione in contanti, per rilevare il social network.

La UE avverte però Musk che "Twitter dovrà adattarsi completamente alle regole europee" indipendentemente dagli orientamenti del nuovo azionista in termini di libertà di espressione. A lanciare il monito è stato il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton: "Qualunque sia la nuova partecipazione azionaria, Twitter dovrà adattarsi pienamente alle norme europee", ha spiegato Breton riferendosi in particolare al nuovo regolamento sui servizi digitali, il Digital Services Act, approvato nei giorni scorsi dai legislatori dell'UE e che costringerà le principali piattaforme a rimuovere tempestivamente i contenuti illegali.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società che fornisce un servizio di notizie e microblogging rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Il quadro tecnico di breve periodo di Twitter mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 51,28 USD. Rischio di discesa fino a 49,44 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 53,12.