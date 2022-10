Twitter, accordo di acquisizione in via di definizione: Musk parlerà ai dipendenti venerdì

Giovedì 27 Ottobre 2022, 10:00







(Teleborsa) - Elon Musk parlerà ai dipendenti di Twitter venerdì, il giorno in cui l'accordo per l'acquisizione del social da parte del patron di Tesla dovrebbe essere chiuso. È quanto ha riportato l'agenzia Bloomberg che ha citato alcune fonti. Venerdì 28 ottobre è infatti l'ultimo giorno utile per chiudere l'accordo per l'acquisto del social network.



Entro venerdì Musk deve quindi completare l'intesa altrimenti, ha stabilito il tribunale del Delaware, si andrà a processo. Secondo indiscrezioni, Musk in questi giorni sta visitando gli uffici di Twitter a San Francisco. "Elon è negli uffici di San Francisco questa settimana per incontri. Questo è solo l'inizio di molti incontri e conversazioni con Elon, e avrete modo di sentirlo direttamente da lui venerdì", ha affermato il Chief marketing officer di Twitter, Leslie Berland, in una comunicazione ai dipendenti riportata da Bloomberg.