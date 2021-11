Turkish Airlines smentisce interesse per Tap Air Portugal

Martedì 30 Novembre 2021, 18:45







(Teleborsa) - Turkish Airlines smentisce le voci che l'avrebbero indicata come pronta a entrare nel capitale di Tap Air Portugal e acquisirne una quota di controllo. Si era parlato di un investimento di quasi due miliardi di euro, che il vettore turco sarebbe stato pronto a mettere sul tavolo per questa operazione.



In realtà, Tap è in attesa che la Commissione europea approvi il proprio piano di ristrutturazione da 3,2 miliardi di euro, che include il taglio di circa 2.000 posti di lavoro e riduzioni salariali fino al 25%.



Tap è controllata al 72,5% dallo stato portoghese, ma, secondo quanto ha fatto capire il ministro delle infrastrutture, Pedro Nuno Santos, dovrà cercare di legarsi ad altre compagnie aeree.