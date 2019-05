Turismo, Onesti: "Scali pugliesi asset strategico per sviluppo Regione"

Ultimo aggiornamento: 15:53

(Teleborsa) - Unica meta italiana inserita in classifica,Oltre al rinnovato centro storico, alle orecchiette, alle spiagge e agli spazi culturali,"In questi ultimi anni,L'intensa attività di promozione della Puglia, sui principali mercati ha permesso altresì, diUn mix di opportunità garantito da collegamenti point to point, o attraverso gli hub europei, che hanno fatto della nostra regione un brand turistico riconosciuto su scala globale" ha affermato Onesti.Secondo il Presidente di Aeroporti di Puglia"Non a caso – ha concluso Onesti –tiene conto delle dinamiche e previsioni di crescita del traffico, ridisegna le strategie di sviluppo verso ulteriori mercati con grandi potenzialità, per garantire nuove opportunità di business e per potenziare la brand awareness del marchio Puglia in un contesto di qualità delle infrastrutture e dei servizi prestati, attrazione verso i passeggeri e interesse dei vettori".