4 Maggio 2021

(Teleborsa) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato che a partire dalla seconda metà di maggio sarà attivo un pass verde nazionale per viaggiare in Italia in attesa del Green pass europeo che partirà invece nella seconda metà di giugno. "Noi dobbiamo offrire regole chiare, semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza", ha dichiarato introducendo le conclusioni del G20 del Turismo che si è tenuto oggi per approvare il documento con le linee guida per la ripresa del settore.

"Oggi i ministri del Turismo si sono incontrati, e questo è uno dei primi appuntamenti della presidenza italiana del G20. È un incontro simbolico. Il mondo vuole viaggiare in Italia, la pandemia ci ha costretto a chiuderci ma l'Italia è pronta a ridare il benvenuto al mondo – ha detto nella sua introduzione alla conferenza stampa tenutasi dopo la conclusione del meeting – Non ho dubbi che il turismo in Italia riemergerà più forte di prima". "Il G20 e le direttive per il futuro del Turismo sono una base per una ripresa del turismo a livello globale e affermano il bisogno di renderlo più sostenibile e inclusivo, per proteggere anche l'ambiente e fare in modo che ci sia un'inclusione delle comunità locali", ha spiegato.

"Le nostre montagne, le nostre spiagge, le nostre città stanno riaprendo. Alcuni settori sono destinati a restringersi ma altri a crescere e io non ho dubbi che il turismo in Italia tornerà più forte di prima", ha ripetuto Draghi sottolineando che nel frattempo il governo ha intenzione di offrire "un aiuto all'industria turistica che ha avuto tanto danno da questa chiusura così prolungata. Naturalmente l'industria turistica è figura prominente del nostro PNRR". "È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia: non vediamo l'ora di accogliervi di nuovo", ha concluso il presidente del Consiglio.

"Il settore del turismo è quello che inquadra la quota maggiore di donne e giovani soprattutto al Sud e la ripartenza del settore aiuterà queste categorie. L'importante al momento è aiutare le imprese a riprendere a fatturare più che dare sostegni", ha dichiarato durante la conferenza stampa il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che ha ribadito come proprio il turismo sia "la chiave di di volta per una crescita equilibrata". "Per quanto riguarda il coprifuoco è già stato ribadito che c'è l'intenzione di rivedere le misure sulla base dell'andamento dei contagi. Io sono ragionevolmente fiducioso che la misura in tempi brevi possa essere rivista favorevolmente", ha aggiunto.