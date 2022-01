Turchia, nuove opportunità a Izmir per le PMI italiane grazie a SACE e ING

(Teleborsa) - La città turca di Izmir porta avanti un ambizioso piano di investimenti, per un valore di 820 milioni di euro entro il 2024, cui potranno partecipare le PMI italiane, grazie ad un finanziamento garantito da SACE di 50 milioni di euro, erogato da ING Germany a beneficio della Izmir Metropolitan Municipality.

Izmir è la terza municipalità per numero di abitanti della Turchia e tra le principali economie del Paese, contribuendo al 7% del PIL nazionale; la sua operatività si concentra nel trasporto ferroviario, metropolitano e su gomma, logistica portuale, sviluppo e manutenzione delle infrastrutture.

L'operazione messa a punto in Turchia rientra nel programma Push Strategy, l'iniziativa attraverso la quale SACE fa da apripista all'export italiano in mercati ad alto potenziale per il Made in Italy, anche attraverso l'organizzazione di incontri di business matching tra le PMI italiane interessate e le controparti estere beneficiarie delle linee di finanziamento. Incontri che saranno ulteriormente rafforzati nel 2022.



"Questa operazione consolida non solo il rapporto tra i fornitori italiani e la Izmir Metropolitan Municipalityma dimostra la nostra volontà di sostenere da un lato le piccole e medie imprese italiane che saranno in grado di incrementare le loro relazioni commerciali e avranno maggiori opportunità di business dall'altro i progetti sostenibili e verdi", ha affermato Yeliz Tufekcioglu, Head of European Region dell'International Network di SACE.

"Questa operazione è stata la prova del forte commitment di ING Group in Turchia e ha rafforzato il rapporto con Izmir MM, una grande storia di successo consolidata nel corso degli ultimi anni", ha dichiarato Tiziano Tallarida, Vice President Structured Export Finance di ING Germany.