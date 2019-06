Trump: dovremmo avere Draghi alla Fed invece che Powell. E attacca Google e Facebook

Ultimo aggiornamento: 17:08

Gli Stati Uniti dovrebbero avere Mario Draghi invece che la «persona che abbiamo», Jerome Powell, alla Fed. Lo afferma Donald Trump in un'intervista alla tv Fox, sottolineando che gli altri paesi hanno svalutato le loro valute mentre gli Stati Uniti non possono perché c'è la Fed.«Ho il diritto di licenziare» il presidente della Fed, ha detto ancora Trump, sottolineando che i tassi non dovevano essere alzati ai livelli attuali.Eppure, anche il president edella Bce non era stato esente da critiche. Solo pochi giorni addietro, in occasione dell'annuncio di possibili nuovi stimoli della Bce per sostenere l'economia di Eurolandia, Trumo aveva puntato il dito proprio su Draghi, che veniva accusato di «concorrenza sleale» finalizzata far scendere l'euro e migliorare le prestazioni delle imprese europee. Pensiero che, peraltro, l'inquilino della Casa Bianca ha ribadito anche in queste dichiarazioni.Inoltre, Trump ha assestato un colpo diretto all'Unione Europea, affermando "l'Unione europea ha barriere commerciali peggiori di quelle cinesi, gli europei si sono approfittati di noi più dei cinesi".Trump ha poi attaccato le società tecnologiche definendole faziose. «Gli Stati Uniti dovrebbero fare causa a Google e Facebook e forse lo faremo», ha affermato il presidente americano.