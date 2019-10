(Teleborsa) - Tornano i twitter al sapor di veleno da parte di Donald Trump ed indirizzati a Jerome Powell, numero uno della Fed. Questa volta a far infuriare il Presidente degli Stati Uniti, l'esito negativo ottenuto a settembre dal settore manifatturiero a stelle e strisce sceso per il secondo mese consecutivo ai minimi da 10 anni. Il Tycoon accuserebbe proprio il governatore della Federal Reserve di aver provocato tale danno a causa del rafforzamento del dollaro rispetto ad altre valute.



"Come detto - cinguetta l'inquilino della Casa Bianca - Jay Powell e la Federal Reserve hanno consentito che il dollaro diventasse tanto forte, soprattutto nei confronti di tutte le altre valute, da colpire negativamente i nostri produttori. I tassi della Fed sono troppo alti. Sono i peggiori nemici di se stessi, non sanno cosa fare. Patetico" © RIPRODUZIONE RISERVATA