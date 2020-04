© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unae garantire così un sostegno economico alle fasce di popolazione escluse dalle misure del dl Cura Italia, per unSono i dati forniti dal presidente dell'Inps,, rispondendo in audizione in videoconferenza alla commissione Lavoro della Camera."L'intenzione del governo è di proporre il Reddito di emergenza per gli esclusi dalle misure che potrebbero essere non meno di un milione di nuclei per una platea di circa 3 milioni di persone", ha spiegato Tridico, evidenziando che si tratterebbe di "La cifra potrebbe variare perché, ha sottolineato Tridico, "per singolo e per nucleo", ricordando che sul Rem "c'è un lavoro da parte del ministero, noi forniamo supporto tecnico"., in questa fase di emergenza coronavirus, "si potrebbe intervenire, che è il miglior modo per calcolare la ricchezza in periodi ordinari. Il ministero del Lavoro sta pensando a come rivedere i criteri in un periodo di emergenza", ha aggiunto.Tridico ha poi fornitoprevista dal dl Cura Italia, con un totale di 15 miliardi. "Penso che per ile gli strumenti disu questa cifra penso che il governo si stia orientando. Le nostre relazioni tecniche stanno su questa cifra", ha evidenziato, spiegando che il calcolo è "alla luce delle chiusure" e "sulla base delle relazioni tecniche fatte in questi giorni".Infine, il presidente dell'Inps ha aggiornato i dati sul. Finora, l'Istituto ha ricevuto "" mentre "gli"Per la maggior parte saranno rifiutati ma - ha concluso Tridico - vogliamo fareperché ci sono circa 250 mila Iban sbagliati, che non corrispondono e anzi potrebbero essere fraudolenti", quindi da "sono verificare" mentre circa "".