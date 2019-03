Trasporto aereo, domani sciopero: cancellati 97 voli Alitalia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -mentre, nella stessa fascia oraria, Anpac e Anpav hanno confermato. Per Alitalia, secondo le informazioni reperibili sul sito della compagnia, sono già stati cancellati 97 voli., in rappresentanza dei Piloti e degli Assistenti di volo di Alitalia SAI e Alitalia Cityliner nei giorni scorsi hanno infatti confermato".Sempre per il 25 marzo è indettoproclamato da Filt-Cgil/Uilt-Uil/Ugl-ta. Stavolta si tratta di una protesta di 24 ore, il cui esito non è affatto scontato, con circa 1500 addetti ancora in Cigs e la mancanza di un riscontro su alcune criticità gestionali e altre legate al costo del lavoro".