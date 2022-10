Transizione energetica, intesa Terna-Università Stanford

(Teleborsa) - Terna è la prima società italiana a partecipare al programmaSECA), che include anche l'iniziativa Bits&Watts, promosso dal ‘Precourt Institute for Energy', il dipartimentoper la ricerca, l'istruzione e la sensibilizzazione sui temi dell'energia.La nuova partnership siglata oggi dal gestore della rete elettrica italiana in alta tensione e dal ‘Precourt Institute' dell'Università di Stanford - chiarisce la nota -per analizzare le principali sfide legate al mondo dell'energia e individuare soluzioni innovative per favorire l'evoluzione del settore elettrico e accelerare il passaggio a unTra i principali vantaggi del progetto, anche la possibilità, per alcune persone di Terna, di parteciparsu temi di interesse per l'azienda, nell'ambito del programma di Visiting Scholarship. Un'opportunità di collaborare attivamente con docenti e ricercatori dell'ateneo californiano e, soprattutto, un'occasione di crescita e di valorizzazione per selezionati giovani lavoratori di Terna che possano fare anche da ‘ponte' nella collaborazione fra Terna e Stanford.La società guidata da, che gestisce in Italia circa 75.000 km di rete elettrica ad alta tensione, beneficerà inoltre della partecipazione a workshop e a numerosi eventi di settore, organizzati dal ‘Precourt Institute for Energy', che assicureranno, oltre a un ampliamento di conoscenzeanche un importante momento di networking e di confronto tra tutti gli stakeholder coinvolti nei progetti di ricerca.Stanford è uno tra i più prestigiosi atenei al mondo con un budget per la ricerca che, nel 2022, ha raccolto donazioni pari a 1,69 miliardi di dollari, in particolare per fondare una nuova facoltà dedicata allo studio delle principali sfide relative al cambiamento climatico e alla sostenibilità. In base alla nuova intesa quinquennale con l'università statunitense, Terna, aderendo al programma ‘SECA' in qualità di ‘Elite Member',