TPS, CdA propone aumento consiglieri e convoca assemblea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di TPS ha deliberato la proposta di incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazionecon l'obiettivo di aumentare la dialettica consiliare e beneficiare – anche a ragione dei mutati scenari derivanti dalle recenti operazioni straordinarie nonché dall'integrale sottoscrizione dell'– di ulteriori competenze e professionalità in grado di supportare la Società nelle future scelte gestionali.A tal proposito, a seguito di una attività di valutazione interna a cura del management della Società, è stato proposto l'allargamento del Consiglio di Amministrazione a due nuovi candidati dotati delle competenze funzionali ad apportare valore alla Società e al Gruppo e che sono stati individuati nelle persone di Andrea Faraggiana, Investment Director di First Capital e di Francesco Brioschi, finanziere e professore di ingegneria gestionale al Politecnico di Milano.In ragione di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di, in prima convocazione,, in seconda convocazione.