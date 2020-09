Titoli industriali in ottima forma a Piazza Affari

(Teleborsa) - Buone performance per gli industriali di Piazza Affari, con l'indice FTSE IT Industrials che balza dell'1,26%. A fare da assist al benchmark contribuisce anche la forza del dollaro.



Tra i player del comparto, CNH Industrial balza del 3,9%: la società, prima dell'avvio del mercato, ha segnalato le dimissioni dal CdA del consigliere indipendente Nelda J. Connors. Tra gli altri titoli, FCA vola del 3,5%, seguita da Buzzi Unicem+3,25% ed Interpump +2,13%. In rialzo dell'1,58% anche Leonardo che guadagna il 2%. © RIPRODUZIONE RISERVATA