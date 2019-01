TIM vola: fondo Elliott sale al 9,4%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Schizzano in alto le azioni Telecom Italia a Piazza Affari, registrando un forte guadagno del 5,46%. A galvanizzare il titolo l'aumento della partecipazione nel capitale di TIM del, dall'8,8% al 9,4%.Si aprono nuovi scenari in vista dell'assemblea del 29 marzo prossimo, durante la quale il socio di maggioranza Vivendi chiederà la revoca dei cinque consiglieri in quota Elliott.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia telefonica più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro di medio periodo di Telecom ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 0,5002 Euro. Primo supporto individuato a 0,4692. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 0,5312.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)