TIM, Vivendi chiede assemblea per nomina revisore e revoca amministratori Elliott

(Teleborsa) - Vivendi torna all'attacco su Telecom Italia, che sollecita a nominare la nuova società di revisione e ripristinare una corretta governance.



Il gruppo francese guidato da Vincent Bollorè, con una nota, ha chiesto al CdA di telecom Italia di convocare un'assemblea straordinaria "il più presto possibile" per la nomina della società di revisione, che il Board di TIM aveva rinviato.



"Questa decisione, come molte altre prima, va contro tutte le regole di una corretta corporate governance ed è fonte di disorganizzazione", denuncia Vivendi, che chiede anche di revocare i cinque amministratori in quota Elliott che nella riunione del 6 dicembre non hanno deciso nulla in merito alla nomina dell'assemblea, ignorando anche le raccomandazioni del collegio sindacale.





