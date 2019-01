TIM, Sparkle si rafforza sulla dorsale sudamericana

(Teleborsa) - Sparkle, la società di servizi internazionali del gruppo TIM, ha aperto un nuovo Punto di Presenza (PoP) a Cartagena, in Colombia, espandendo cosi la sua dorsale sudamericana. Nei prossimi mesi Sparkle espanderà ulteriormente la sua presenza in Colombia con l'apertura di un nuovo PoP a Bogotá.



"Il nuovo PoP - sottolinea il gruppo - risponde alla crescente domanda di servizi in Colombia, fornendo a operatori di rete locali e internazionali, ISP, fornitori di contenuti e OTT soluzioni di connettività fino a 100 GB tramite il servizio City2City".



Sparkle fornirà soluzioni di connettività avanzate dalla Colombia e da altri paesi dell'America Latina fino agli Stati Uniti. © RIPRODUZIONE RISERVATA