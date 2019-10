TIM, Rossi accetta candidatura presidente. CdA il 21 ottobre

(Teleborsa) - L'ex direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, ha sciolto la riserva ed accettato la candidatura per la presidenza di TIM.



Il suo nome dato in pole position già negli ultimi giorni sarà all'esame del comitato nomine che si riunirà questo venerdì, 18 ottobre.



La nomina del nuovo presidente sarà sul tavolo del CdA che si terrà lunedì 21 ottobre.



Salvo sorprese dell'ultima ora, sembra che si sia trovata la quadra sul sostituto di Fulvio Conti, dimessosi da presidente lo scorso settembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA